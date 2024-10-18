Как выбрать пакетированный сок в магазине: советы доцента

Доцент Дмитрий Быстров, специалист в области питания и гостиничного бизнеса, рассказал, как правильно выбирать сок в магазине. По его словам, лучше всего отдавать предпочтение натуральным сокам без добавленного сахара и консервантов.

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На упаковке часто можно найти информацию о составе продукта. Если в составе меньше 100% сока, значит, он разбавлен водой и содержит сахар.

Такой напиток будет менее полезным, поскольку в нём меньше витаминов и полезных веществ. Быстров советует избегать соков с искусственными добавками, такими как ароматизаторы и красители, так как они могут негативно сказаться на здоровье.

Также важно учитывать срок хранения сока. Натуральные соки хранятся меньше, чем пастеризованные, которые теряют часть витаминов при обработке. Лучше выбирать свежевыжатые или холоднопрессованные соки в упаковках, защищающих от солнечных лучей. Рекомендуется также покупать продукцию известных производителей.

Ранее диетолог Ирина Бережная отметила, что натуральный кофе может быть полезен для здоровья, однако растворимый кофе может вызвать проблемы. Она подчеркнула важность выбора натурального кофе.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.

