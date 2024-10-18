Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые раскрывают секрет точности в постройке древнеегипетских пирамид
Можжевельник в вашем саду: от выбора почвы до подготовки к зиме
Снеговик ХК "Сибирь" подарил певице Полине Гагариной именной свитер
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров: неужели я такое чудовище
Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем
Причины отеков и простые решения для их устранения
Эксперт рассказал о скрытых проблемах китайских авто
Певица Клава Кока ушла от своего возлюбленного

Как выбрать пакетированный сок в магазине: советы доцента

Здоровье

Доцент Дмитрий Быстров, специалист в области питания и гостиничного бизнеса, рассказал, как правильно выбирать сок в магазине. По его словам, лучше всего отдавать предпочтение натуральным сокам без добавленного сахара и консервантов.

Как выбрать пакетированный сок в магазине: советы доцента
Фото: pixabay.com by public domain, PDM

На упаковке часто можно найти информацию о составе продукта. Если в составе меньше 100% сока, значит, он разбавлен водой и содержит сахар.

Такой напиток будет менее полезным, поскольку в нём меньше витаминов и полезных веществ. Быстров советует избегать соков с искусственными добавками, такими как ароматизаторы и красители, так как они могут негативно сказаться на здоровье.

Также важно учитывать срок хранения сока. Натуральные соки хранятся меньше, чем пастеризованные, которые теряют часть витаминов при обработке. Лучше выбирать свежевыжатые или холоднопрессованные соки в упаковках, защищающих от солнечных лучей. Рекомендуется также покупать продукцию известных производителей.

Ранее диетолог Ирина Бережная отметила, что натуральный кофе может быть полезен для здоровья, однако растворимый кофе может вызвать проблемы. Она подчеркнула важность выбора натурального кофе.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая
Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака
Квашение, соление и мочение: как выбрать лучший способ заготовки
Борьба продолжается: Путин заявил о готовности России продолжать сражение
В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина
Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.