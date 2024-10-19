Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от квашеной капусты

Квашеная капуста может быть вредна при некоторых заболеваниях и состояниях организма.
Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что продукт содержит кислоту и клетчатку, которые могут усугубить раздражение и повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, панкреатиты, энтероколиты, язвы и другие. В таких случаях употребление квашеной капусты может привести к обострению заболевания.
"Капустные не очень хороши для тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой, в частности при гипотиреозе. Потому что эти продукты отчасти блокируют выработку гормонов щитовидки, то есть замедляют её", — добавила врач.
Однако, как сообщает сайт Москва 24, для большинства людей квашеная капуста может быть полезной. Она содержит витамин С, который способствует усвоению железа и укрепляет иммунную систему, а также тартроновую кислоту, которая препятствует превращению углеводов в жиры и может способствовать похудению.
Кроме того, квашеная капуста является хорошим источником клетчатки, необходимой для поддержания здоровья кишечника и иммунной системы. При отсутствии противопоказаний рекомендуется употреблять квашеную капусту ежедневно, но норма индивидуальна и зависит от потребностей организма.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.