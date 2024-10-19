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Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от квашеной капусты

1:26
Здоровье

Квашеная капуста может быть вредна при некоторых заболеваниях и состояниях организма.

Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от квашеной капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что продукт содержит кислоту и клетчатку, которые могут усугубить раздражение и повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, панкреатиты, энтероколиты, язвы и другие. В таких случаях употребление квашеной капусты может привести к обострению заболевания.

"Капустные не очень хороши для тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой, в частности при гипотиреозе. Потому что эти продукты отчасти блокируют выработку гормонов щитовидки, то есть замедляют её", — добавила врач.

Однако, как сообщает сайт Москва 24, для большинства людей квашеная капуста может быть полезной. Она содержит витамин С, который способствует усвоению железа и укрепляет иммунную систему, а также тартроновую кислоту, которая препятствует превращению углеводов в жиры и может способствовать похудению.

Кроме того, квашеная капуста является хорошим источником клетчатки, необходимой для поддержания здоровья кишечника и иммунной системы. При отсутствии противопоказаний рекомендуется употреблять квашеную капусту ежедневно, но норма индивидуальна и зависит от потребностей организма.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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