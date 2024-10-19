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Эндокринолог Петрова перечислила побочные эффекты "Оземпика"

1:47
Здоровье

Эндокринолог Наталья Петрова рассказала о средстве от сахарного диабета "Оземпик" и его аналогах, которые замедляют процесс переваривания пищи в желудке и тем самым продлевают ощущение сытости.

Эндокринолог Петрова перечислила побочные эффекты "Оземпика"
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Врач обратила внимание, что эти лекарства имеют побочные эффекты, такие как тошнота, диарея, рвота, головокружение и усталость. Петрова напомнила, что приём любых лекарств должен осуществляться только по назначению врача.

Например, при приёме "Оземпика" необходимо учитывать семейный анамнез, так как препарат противопоказан пациентам с родственниками, у которых был медуллярный рак щитовидной железы. Петрова также объяснила, что "Оземпик" подавляет секрецию гормона голода глюкагона.

Как сообщает сайт Москва 24, пациенты, принимающие аналоги ГПП-1, не испытывают чувства голода и одновременно чувствуют себя сытыми. Рецепторы ГПП-1 находятся в мозге, и воздействие на них препаратов из группы агонистов ГПП-1 помогает контролировать аппетит в целом, что может снизить уровень психологического стресса у пациентов, желающих похудеть, сказала Петрова.

В последнее время в московских аптеках наблюдается повышенный спрос на лекарства для диабетиков, особенно на отечественный аналог датского "Оземпика" под названием "Семавик". Этот препарат пользуется популярностью среди тех, кто стремится сбросить лишний вес. Однако врачи предупреждают, что хотя "Семавик" помогает быстро и эффективно худеть, после прекращения его использования вес, скорее всего, вернётся, а побочные эффекты могут остаться.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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