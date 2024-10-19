Растения в спальне: как улучшить здоровье с помощью зелёных помощников

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что комнатные растения выполняют лишь декоративную функцию. И правда, на цветы приятно смотреть. Однако стоит помнить, что живые растения могут влиять на качество воздуха в доме. Если разместить некоторые из них в спальне, можно значительно улучшить здоровье, как отмечают эксперты.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Какие растения выбрать для спальни

Алоэ

Алоэ можно по праву назвать универсальным растением, подходящим для любого интерьера и комнаты. Помимо декоративной функции, оно обладает мощным потенциалом в домашней медицине и косметологии. Но самое главное — алоэ отлично очищает воздух в спальне, что способствует улучшению его качества.

Хлорофитум

Хлорофитум признан одним из самых эффективных растений для очищения воздуха. Он способен удалять даже токсичные вещества, что делает его крайне ценным для любого помещения. Это растение — настоящая находка для тех, кто хочет улучшить экологию своего дома.

Бегония

Помимо своей декоративной ценности, бегония обладает способностью положительно влиять на нервную систему. Её присутствие в спальне не только украшает пространство, но и способствует расслаблению и улучшению настроения.

Уточнения

Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений.



Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.



Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

