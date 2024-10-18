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Дубайский шоколад оказался вредным для множества россиян

1:13
Здоровье

Новый тренд — дубайский шоколад, вызвал настоящий ажиотаж.

Дубайский шоколад оказался вредным для множества россиян
Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0

Этот десерт, созданный беременной основательницей кондитерской, представляет собой сочетание шоколада, орехов, фисташковой пасты и теста катаифи. Однако, его калорийность (более 1000 ккал на 200 грамм) и высокое содержание фисташковой пасты (65 г) делают его настоящей инсулиновой бомбой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В соцсетях блогеры демонстрируют, как съедают плитку за один присест. В ОАЭ дубайский шоколад продают в ограниченном количестве и он раскупается очень быстро. В России за оригинальную плитку просят от 4 до 6 тысяч рублей, на маркетплейсах он подешевле. Многие пытаются повторить рецепт, но и это обойдется недешево (от 1 до 2,5 тысяч рублей).

Врач-диетолог Кристина Франц предупреждает, что из-за высокой калорийности и содержания жиров дубайский шоколад не рекомендуется людям с диабетом, ожирением и избыточной массой тела. Орехи могут вызвать проблемы с пищеварением.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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