Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина рассказала Life. ru, что черника и голубика могут помочь в профилактике онкологических заболеваний.
Синий цвет этих ягод обусловлен высоким содержанием антоцианов, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Антоцианы защищают клетки от окислительного стресса, что может предотвратить мутации в ДНК и развитие раковых клеток.
Ранее российские ученые обнаружили противораковые свойства в четырёх видах смородины. В частности, смородина печальная содержит цианидины (вид антоцианов) и акацетин, известный своими антиканцерогенными свойствами.
Марият Мухина отметила, что и другие ягоды обладают полезными свойствами. Например, малина содержит эллаговую кислоту, которая способна вызывать апоптоз (программированную гибель) опухолевых клеток и предотвращать метастазы. Клинические испытания показали, что экстракт малины замедляет рост опухолей у мышей.
Для профилактики онкологических заболеваний, по словам доктора, стоит включать в рацион чеснок и томаты.
"Исследования показали, что регулярное потребление томатов может снижать риск развития рака простаты у мужчин. В одном из исследований пациентов с раком простаты наблюдали снижение уровня простатоспецифического антигена (PSA) после увеличения потребления томатов и томатных продуктов", — рассказала специалист.
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