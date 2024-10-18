Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина рассказала Life. ru, что черника и голубика могут помочь в профилактике онкологических заболеваний.

Фото: Pixabay by vinnysimard, PDM

Синий цвет этих ягод обусловлен высоким содержанием антоцианов, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Антоцианы защищают клетки от окислительного стресса, что может предотвратить мутации в ДНК и развитие раковых клеток.

Ранее российские ученые обнаружили противораковые свойства в четырёх видах смородины. В частности, смородина печальная содержит цианидины (вид антоцианов) и акацетин, известный своими антиканцерогенными свойствами.

Марият Мухина отметила, что и другие ягоды обладают полезными свойствами. Например, малина содержит эллаговую кислоту, которая способна вызывать апоптоз (программированную гибель) опухолевых клеток и предотвращать метастазы. Клинические испытания показали, что экстракт малины замедляет рост опухолей у мышей.

Для профилактики онкологических заболеваний, по словам доктора, стоит включать в рацион чеснок и томаты.

"Исследования показали, что регулярное потребление томатов может снижать риск развития рака простаты у мужчин. В одном из исследований пациентов с раком простаты наблюдали снижение уровня простатоспецифического антигена (PSA) после увеличения потребления томатов и томатных продуктов", — рассказала специалист.