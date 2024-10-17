Врач предупредила о последствиях отсутствия ухода за кожей

Врач-дерматолог Елизавета Абалухова из "СМ-Косметология" рассказала "Газете.Ru", что недостаточный уход за кожей может привести к различным проблемам. Кожа, как и другие органы, нуждается в регулярной заботе. Если пренебрегать этим, могут возникнуть серьёзные неприятности, для решения которых потребуется помощь специалиста.

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По словам врача, отсутствие ухода может вызвать такие проблемы, как забитые поры, акне и черные точки. Также кожа может потерять эластичность, что приведет к преждевременным морщинам и неравномерному цвету лица. Другие возможные последствия — это различные кожные заболевания, нежелательная пигментация, повышенная чувствительность и обезвоженность.

Абалухова отметила, что уход за кожей должен быть регулярным и последовательным.

Первый шаг — очищение. Это включает снятие макияжа и умывание с использованием геля или пенки, подходящих для вашего типа кожи. Очищение помогает убрать излишки жира и загрязнения, что снижает риск появления высыпаний.

Второй этап — тонизирование и использование сывороток с активными компонентами. Эти средства помогают решить разные проблемы кожи, такие как уменьшение мимических морщин или восстановление барьера кожи.

Третий шаг — нанесение крема, соответствующего вашему типу кожи и ее проблемам. Крем увлажняет и защищает кожу от потери влаги. Специальные кремы могут помочь справиться с пигментацией или акне.

Четвертый этап — использование солнцезащитного крема. Врач рекомендует применять его при УФ-индексе 3 и выше. Наносить его нужно утром и после косметологических процедур, а также в течение всего года.

Ранее косметолог делилась советами по уходу за кожей в отопительный сезон.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



