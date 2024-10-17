Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опытные водители нашли 5 способов убрать шум от шипованных шин на ходу
ФМБА России помогло множеству участников СВО
Как испечь яблочный пирог за 35 минут: простой пошаговый рецепт
Как стать истинным лидером для своего щенка
Слухи о ядерном оружии в Украине: готов ли Киев к ядерной войне?
Как приготовить вкусный салат из простых ингредиентов
Искусство быстрых и ровных стрелок: лайфхак от Арианы Гранде
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Паша Техник выступил против запрещённых веществ и призвал всех заниматься спортом

Врач предупредила о последствиях отсутствия ухода за кожей

Здоровье

Врач-дерматолог Елизавета Абалухова из "СМ-Косметология" рассказала "Газете.Ru", что недостаточный уход за кожей может привести к различным проблемам. Кожа, как и другие органы, нуждается в регулярной заботе. Если пренебрегать этим, могут возникнуть серьёзные неприятности, для решения которых потребуется помощь специалиста.

Врач предупредила о последствиях отсутствия ухода за кожей
Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

По словам врача, отсутствие ухода может вызвать такие проблемы, как забитые поры, акне и черные точки. Также кожа может потерять эластичность, что приведет к преждевременным морщинам и неравномерному цвету лица. Другие возможные последствия — это различные кожные заболевания, нежелательная пигментация, повышенная чувствительность и обезвоженность.

Абалухова отметила, что уход за кожей должен быть регулярным и последовательным.

Первый шаг — очищение. Это включает снятие макияжа и умывание с использованием геля или пенки, подходящих для вашего типа кожи. Очищение помогает убрать излишки жира и загрязнения, что снижает риск появления высыпаний.

Второй этап — тонизирование и использование сывороток с активными компонентами. Эти средства помогают решить разные проблемы кожи, такие как уменьшение мимических морщин или восстановление барьера кожи.

Третий шаг — нанесение крема, соответствующего вашему типу кожи и ее проблемам. Крем увлажняет и защищает кожу от потери влаги. Специальные кремы могут помочь справиться с пигментацией или акне.

Четвертый этап — использование солнцезащитного крема. Врач рекомендует применять его при УФ-индексе 3 и выше. Наносить его нужно утром и после косметологических процедур, а также в течение всего года.

Ранее косметолог делилась советами по уходу за кожей в отопительный сезон.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Советы
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче? Аудио 
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность
Наука и техника
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность Аудио 
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
ФМБА России помогло множеству участников СВО
Как испечь яблочный пирог за 35 минут: простой пошаговый рецепт
Как стать истинным лидером для своего щенка
Слухи о ядерном оружии в Украине: готов ли Киев к ядерной войне?
Как приготовить вкусный салат из простых ингредиентов
Искусство быстрых и ровных стрелок: лайфхак от Арианы Гранде
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Паша Техник выступил против запрещённых веществ и призвал всех заниматься спортом
Врач раскрыла, чем опасно для мужчин нахождение на улице без шапки в холода
Верный бык спас своего хозяина от крокодила
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.