ФМБА России помогло множеству участников СВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России с 2022 года оказало медицинскую помощь более 84 тысячам участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

Фото: pxhere

Она отметила, что ФМБА создало эффективную систему реабилитации на базе 69 медицинских учреждений. Разработаны специальные программы, учитывающие особенности травм, полученных во время службы.

По словам Скворцовой, важной задачей ФМБА является помощь участникам и ветеранам СВО в возвращении к нормальной жизни. Это включает медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку и активное участие в физической культуре и спорте, включая адаптивные виды и паралимпизм.

Уточнения

"Специальная военная операция" — термин, используемый властями России.

