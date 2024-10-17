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Опасность ночного света для здоровья: мнение эксперта

1:20
Здоровье

По словам академика Сергея Иллариошкина, директора Института мозга Научного центра неврологии, ночное освещение может негативно сказаться на здоровье мозга и даже увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Он сообщил, что особенно это касается людей младше 65 лет.

Опасность ночного света для здоровья: мнение эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, CC BY-SA 4.0

Иллариошкин отметил, что свет, проникающий в дом через окна (например, от наружной рекламы) или исходящий от лампочек и гаджетов, действительно может быть опасным. Это так называемое "световое загрязнение" нарушает естественный цикл сна и бодрствования, что приводит к стрессу и затрудняет адаптацию организма.

Для поддержания здоровья мозга важен полноценный сон в темноте. Наличие света мешает восстановлению нервных клеток и может способствовать хроническому воспалению.

Также академик подчеркнул, что ночное освещение может повлиять на работу глимфатической системы, отвечающей за очистку мозга от токсинов. Именно ночью, когда темно, из мозга лучше удаляются вредные вещества, связанные с болезнью Альцгеймера.

Ранее исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что интенсивные тренировки и велоспорт могут улучшить работу мозга у молодых людей.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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