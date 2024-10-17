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Как избежать камней в почках: советы нефролога

1:25
Здоровье

Нефролог Данила Пыриков рассказал, как предотвратить образование камней в почках. По его словам, нужно пить достаточное количество воды. Около 5% людей по всему миру страдают от мочекаменной болезни.

Как избежать камней в почках: советы нефролога
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

Первое, на что стоит обратить внимание — это режим питья. Недостаток жидкости приводит к тому, что соли в моче становятся более концентрированными. Это может привести к образованию крупных кристаллов, которые затем оседают и растут. Врачи рекомендуют пить от двух до трёх литров воды в день. Моча должна быть прозрачной или слегка желтоватой.

Кроме того, следует ограничить потребление солёной пищи и красного мяса. Количество белка не должно превышать 1,0-1,3 грамма на килограмм веса в день. Полезно есть больше овощей и фруктов, а также следить за своим весом, так как избыточный вес увеличивает риск образования камней.

К другим факторам риска относятся наследственность, частые мочевые инфекции, подагра и проблемы с паращитовидными железами.

Также нутрициолог Вероника Гусакова отметила, что людям с почечной недостаточностью не стоит часто употреблять индейку из-за высокого содержания белка, это создает дополнительную нагрузку на почки.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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