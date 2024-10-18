Физическая активность помогает сосредоточиться на работе

Секреты сосредоточенности: как физическая активность влияет на работу

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность до или во время рабочего дня значительно улучшает сосредоточенность на задачах. Даже простая прогулка на свежем воздухе может оказать положительный эффект на работоспособность.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Однако многое зависит от мотивации сотрудника к занятиям спортом и интенсивности его тренировок. В одном эксперименте участвовали 74 человека, работающих на четырёх разных предприятиях. Выяснили, что они трудятся более 32 часов в неделю, из которых примерно 20 часов уделяют общению с коллегами и имеют по две или три тренировки в неделю, на каждую из которых тратят около получаса.

Все участники прошли анкетирование, в котором отвечали на вопросы о своей мотивации к занятиям спортом, а также делились сведениями о самоэффективности и уровне истощения, связанном с потерей самодисциплины. Но это ещё не всё: коллеги добровольцев также оценивали их сосредоточенность при выполнении рабочих задач.

Исследование показало, что мужчинам и женщинам с высокой внутренней мотивацией необходимы более сложные тренировки для достижения лучших результатов в работе.

Уточнения

Физическая культура — часть общей культуры человечества и представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития, одна из основных частей той социальной деятельности, которая направлена на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека.

