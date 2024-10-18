Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь
Как помочь гибискусу пережить зиму: советы опытных цветоводов
Как защитить волосы от повреждений: термозащита и укладка
Киев заявил, что 11 000 солдат из КНДР проходят подготовку для СВО на стороне России 
Казахстан и Азербайджан стали популярными маршрутами для путешественников
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Какие кроссоверы Hyundai доступны для покупки в России в 2024 году
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Мама рэпера Тимати трогательно поздравила внука Ратмира с пятилетием

Физическая активность помогает сосредоточиться на работе

Секреты сосредоточенности: как физическая активность влияет на работу
1:13
Здоровье

Физическая активность до или во время рабочего дня значительно улучшает сосредоточенность на задачах. Даже простая прогулка на свежем воздухе может оказать положительный эффект на работоспособность.

Секреты сосредоточенности: как физическая активность влияет на работу
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Однако многое зависит от мотивации сотрудника к занятиям спортом и интенсивности его тренировок. В одном эксперименте участвовали 74 человека, работающих на четырёх разных предприятиях. Выяснили, что они трудятся более 32 часов в неделю, из которых примерно 20 часов уделяют общению с коллегами и имеют по две или три тренировки в неделю, на каждую из которых тратят около получаса.

Все участники прошли анкетирование, в котором отвечали на вопросы о своей мотивации к занятиям спортом, а также делились сведениями о самоэффективности и уровне истощения, связанном с потерей самодисциплины. Но это ещё не всё: коллеги добровольцев также оценивали их сосредоточенность при выполнении рабочих задач.

Исследование показало, что мужчинам и женщинам с высокой внутренней мотивацией необходимы более сложные тренировки для достижения лучших результатов в работе.

Уточнения

Физическая культура — часть общей культуры человечества и представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития, одна из основных частей той социальной деятельности, которая направлена на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Последние материалы
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Какие кроссоверы Hyundai доступны для покупки в России в 2024 году
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Мама рэпера Тимати трогательно поздравила внука Ратмира с пятилетием
Самокатчикам закрутят гайки: Минтранс подготовил новые ограничения для водителей СИМ
Длительное стояние ничем не лучше многочасового сидения
Секреты сосредоточенности: как физическая активность влияет на работу
В полтора раза чаще ЧП происходят с незарегистрированными тургруппами
Специалисты подсчитали количество премиальных квартир в Москве
Голубика на подоконнике: как получать урожай круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.