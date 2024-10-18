Неожиданные продукты, которые могут вызвать изжогу

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкие и жареные блюда, как известно, могут вызвать неприятные ощущения. Если вы часто испытываете дискомфорт после их употребления, имеет смысл полностью исключить их из своего рациона.

Фото: commons.wikimedia.org by Toben, CC BY-SA 4.0

Кроме того, желательно отказаться и от напитков, способствующих изжоге. Это касается алкоголя, газированных напитков, а также чая, кофе и других напитков с кофеином.

Об этом сообщил доктор Ованес Давидян. Специалист подчеркнул, что реакции на продукты индивидуальны, и даже полезные продукты могут вызывать дискомфорт. В первую очередь он выделил томаты в любых их формах — свежие, консервированные, а также томатные пасты.

Также в список попадают лук и чеснок, а также некоторые цитрусовые, включая грейпфруты и апельсины. Давидян добавил, что если у вас есть предрасположенность к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, то любой продукт может спровоцировать изжогу.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

