Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино на 10 лет
В России создадут календарь зимних мероприятий для туристов
Как питание влияет на иммунитет: новые открытия учёных
Глава Wildberries Татьяна Ким пожаловалась на бывшего мужа-абьюзера: в доме летели вещи
Самые популярные кроссоверы с пробегом в 2024 году: кто в топе
Известная актриса рассказала о последствиях участия в марафоне от Елены Блиновской
В Республике Алтай с 2025 года введут туристический налог
Как сохранить георгины зимой: 7 секретов правильного хранения
4-летний сын звезды телестройки Саши Черно попал в реанимацию

Последствия сна в носках для психоэмоционального состояния

Почему стоит отказаться от носков во время сна
2:03
Здоровье

В древние времена люди верили, что сон в носках может привести к плохим последствиям. Некоторые и сегодня придерживаются этой народной приметы, полагая, что такая привычка может негативно сказаться на здоровье. Это мнение разделяют не только народные мудрости, но и опытные врачи.

Почему стоит отказаться от носков во время сна
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Древняя народная примета

Согласно поверью, во время сна организм избавляется от накопленного за день негатива. Считалось, что именно через пятки выходит вся плохая энергетика. Поэтому, если спать в носках, негатив остаётся в теле, причиняя вред.

Сон в носках может привести к раздражительности, утомляемости и безынициативности после пробуждения. Также из-за этого могут возникнуть недоразумения и ссоры с близкими. Если вы заметили такие последствия, стоит задуматься об отказе от носков во время сна — именно они могут быть источником проблемы.

Причины, по которым врачи не рекомендуют спать в носках

  • Первая причина — нарушение циркуляции крови. Плотные резинки носков могут сдавливать ноги, мешая нормальному кровообращению. Это может привести к тромбозу вен нижних конечностей.
  • Вторая причина — плохой сон. Привычка спать в носках может вызвать бессонницу, что в свою очередь приводит к "вялому" состоянию утром.
  • Третья причина — риск инфицирования стоп грибками. Эта проблема возникает при ношении синтетических носков, поскольку ноги не "дышат". Влага между пальцами и в складках создаёт идеальные условия для размножения грибковой инфекции.
  • Четвёртая причина — перегрев организма. Во время сна естественно понижается температура тела. Если спать в носках, температура может подниматься, что негативно сказывается на организме. Вот почему многие врачи рекомендуют оставлять ноги открытыми — это помогает быстро снизить температуру тела.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Последние материалы
4-летний сын звезды телестройки Саши Черно попал в реанимацию
Анастасия Решетова и Тимати воссоединились ради сына
В России не планируют вводить коронавирусные ограничения
Туристы выбирают самые популярные города для январских каникул вдвоем
Можно ли собакам есть яблоки: ответ ветеринаров
Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве самой холодной с начала осени
Почему стоит отказаться от носков во время сна
Стало известно, сколько за выступление получает Анита Цой
Собчак прокомментировала блокировку Инстаграма* Ирины Болгар
Почему собака наклоняет голову, когда слушает: учёные наконец-то нашли разгадку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.