Последствия сна в носках для психоэмоционального состояния

Почему стоит отказаться от носков во время сна

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В древние времена люди верили, что сон в носках может привести к плохим последствиям. Некоторые и сегодня придерживаются этой народной приметы, полагая, что такая привычка может негативно сказаться на здоровье. Это мнение разделяют не только народные мудрости, но и опытные врачи.

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Древняя народная примета

Согласно поверью, во время сна организм избавляется от накопленного за день негатива. Считалось, что именно через пятки выходит вся плохая энергетика. Поэтому, если спать в носках, негатив остаётся в теле, причиняя вред.

Сон в носках может привести к раздражительности, утомляемости и безынициативности после пробуждения. Также из-за этого могут возникнуть недоразумения и ссоры с близкими. Если вы заметили такие последствия, стоит задуматься об отказе от носков во время сна — именно они могут быть источником проблемы.

Причины, по которым врачи не рекомендуют спать в носках

Первая причина — нарушение циркуляции крови. Плотные резинки носков могут сдавливать ноги, мешая нормальному кровообращению. Это может привести к тромбозу вен нижних конечностей.

Вторая причина — плохой сон. Привычка спать в носках может вызвать бессонницу, что в свою очередь приводит к "вялому" состоянию утром.

Третья причина — риск инфицирования стоп грибками. Эта проблема возникает при ношении синтетических носков, поскольку ноги не "дышат". Влага между пальцами и в складках создаёт идеальные условия для размножения грибковой инфекции.

Четвёртая причина — перегрев организма. Во время сна естественно понижается температура тела. Если спать в носках, температура может подниматься, что негативно сказывается на организме. Вот почему многие врачи рекомендуют оставлять ноги открытыми — это помогает быстро снизить температуру тела.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

