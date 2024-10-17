Свет и здоровье: россиян предупреждают о рисках ночного сна с открытыми шторами

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон при открытых шторах или в освещенной спальне может негативно сказываться на здоровье мозга, заявил Сергей Иллариошкин, директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН и доктор медицинских наук. В беседе с KP. RU он предупредил россиян об угрозе так называемого светового загрязнения, сообщает Lenta. ru.

Фото: freepik

Академик объяснил, что под "световым загрязнением" подразумевается свет, поступающий от наружной рекламы или уличных фонарей, проникающий в помещение сквозь незадернутые шторы, а также свет, исходящий от ночников, энергосберегающих ламп или включенных гаджетов. По словам Иллариошкина, недавние исследования, проведенные Медицинским центром Университета Раша в Чикаго, обнаружили, что сон в таких условиях существенно увеличивает риск появления болезни Альцгеймера.

Иллариошкин подчеркнул, что "световое загрязнение" представляет особую угрозу для здоровья мозга у людей младше 65 лет. Этот фактор оказывает более серьезное воздействие на них, чем другие давно изученные причины болезни Альцгеймера, такие как злоупотребление алкоголем, депрессия, ожирение, диабет, сердечная недостаточность и хронические заболевания почек.

"Для пациентов, которые до 65 лет позволяли себе спать со светом и таким образом испытывали "световое загрязнение" ночью, именно этот фактор оказался одним из ведущих", — предупредил эксперт.

По словам академика, искусственное освещение ночью нарушает естественные циклы сна и бодрствования, что создает значительный стресс для организма. Полноценный отдых и восстановление возможны лишь в полной темноте. Наличие любых источников света приводит к изменению структуры сна, что может вызвать различные расстройства в функционировании головного мозга.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

