Психолог Леонова считает нормальным для взрослых людей играть в компьютерные игры

Существуют люди, которые продолжают играть в Dota 2 и после 25 лет. Например, футболист "Зенита" Александр Соболев может проводить свой досуг именно так. Семейный системный психолог Алёна Леонова в беседе с Электорат поделилась своим мнением о том, нормально ли играть в видеоигры в таком возрасте и можно ли отказаться от этого увлечения после того, как ты являешься заядлым игроком на протяжении 15 лет.
По словам эксперта, видеоигры могут усугубить состояние человека, только если он уже находится в нестабильном положении.
Специалист считает, что играя в игры, люди уходят от реальности. Игра на компьютере в течение длительного времени, независимо от того, что человек делает, не способствует улучшению физического состояния и никак не помогает справиться с проблемой, и даже может сделать ситуацию хуже.
Леонова также утверждает, что увлечение видеоиграми во взрослом возрасте — это нормально, как и любое другое хобби. Вопрос заключается в том, насколько человек погружается в своё увлечение и насколько это влияет на его реальную жизнь.
Эксперт считает, что для некоторых людей игры — это работа или способ заработка, для других — способ отвлечься и расслабиться, и это нормально.
"Я слабо представляю, что увлечение видеоиграми может отразиться на профессиональной деятельности с той точки зрения, что если человек играет, зная меру", — сказала Леонова.
Однако она предупреждает, что если человек увлекается играми без меры, это может негативно сказаться на его профессиональной деятельности, особенно если он не высыпается из-за ночных игр.
Психолог отмечает, что всегда можно отказаться от такого хобби, но это нужно делать постепенно, заменяя одно увлечение другим. Просто бросить игры нельзя, это может привести к пустоте и поиску новой зависимости.
"Получается так, что человек одну зависимость заменяет на другую, возможно, более одобряемую женой", — добавила Леонова.
Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.
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