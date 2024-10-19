Психолог Леонова считает нормальным для взрослых людей играть в компьютерные игры

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют люди, которые продолжают играть в Dota 2 и после 25 лет. Например, футболист "Зенита" Александр Соболев может проводить свой досуг именно так. Семейный системный психолог Алёна Леонова в беседе с Электорат поделилась своим мнением о том, нормально ли играть в видеоигры в таком возрасте и можно ли отказаться от этого увлечения после того, как ты являешься заядлым игроком на протяжении 15 лет.

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

По словам эксперта, видеоигры могут усугубить состояние человека, только если он уже находится в нестабильном положении.

Специалист считает, что играя в игры, люди уходят от реальности. Игра на компьютере в течение длительного времени, независимо от того, что человек делает, не способствует улучшению физического состояния и никак не помогает справиться с проблемой, и даже может сделать ситуацию хуже.

Леонова также утверждает, что увлечение видеоиграми во взрослом возрасте — это нормально, как и любое другое хобби. Вопрос заключается в том, насколько человек погружается в своё увлечение и насколько это влияет на его реальную жизнь.

Эксперт считает, что для некоторых людей игры — это работа или способ заработка, для других — способ отвлечься и расслабиться, и это нормально.

"Я слабо представляю, что увлечение видеоиграми может отразиться на профессиональной деятельности с той точки зрения, что если человек играет, зная меру", — сказала Леонова.

Однако она предупреждает, что если человек увлекается играми без меры, это может негативно сказаться на его профессиональной деятельности, особенно если он не высыпается из-за ночных игр.

Психолог отмечает, что всегда можно отказаться от такого хобби, но это нужно делать постепенно, заменяя одно увлечение другим. Просто бросить игры нельзя, это может привести к пустоте и поиску новой зависимости.

"Получается так, что человек одну зависимость заменяет на другую, возможно, более одобряемую женой", — добавила Леонова.

Уточнения

Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.

