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Кардиолог Конев объяснил, почему люди в последнее время стали более метеочувствительными

1:57
Здоровье

Магнитные бури — это колебания в магнитном поле нашей планеты, вызванные солнечной активностью, такой как солнечные вспышки и корональные выбросы. Эти изменения могут оказывать влияние на здоровье человека. О том, как именно магнитные бури воздействуют на организм, рассказал в разговоре с Ньюсинфо кардиолог, гериатр, профессор и доктор медицинских наук Юрий Конев.

Кардиолог Конев объяснил, почему люди в последнее время стали более метеочувствительными
Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

Кардиолог рассказал, что люди могут быть более или менее чувствительны к магнитным бурям. С возрастом метеочувствительность немного увеличивается. Некоторые люди переносят эти изменения не очень хорошо.

Эксперт напомнил, что наш организм состоит из электролитов, и все жидкие среды в нём являются электролитами. Изменение магнитного поля приводит к определенным изменениям в этих электролитах, которые происходят постоянно, но становятся более заметными в периоды активного солнца.

"Просто мы с вами живем в год активного солнца. 12-летний солнечный цикл заканчивается. И самое активное солнце именно сейчас. Поэтому и участились эти проявления магнитных бурь. И поэтому люди более чувствительные", — объяснил Конев.

Кардиолог полагает, что после окончания текущего периода активного солнца, когда солнечная активность начнет спадать, самочувствие даже у метеочувствительных людей улучшится.

В этом году солнечная активность выше, чем обычно, так как история метеонаблюдений насчитывает всего около 100 лет, а наблюдения за влиянием солнца на наш организм еще меньше.

"Если уж метеочувствительность есть, то нужно постараться в этот день ограничить физические нагрузки, да и эмоциональные тоже нежелательны. Снизить свою активность в эти дни метеочувствительным людям", — добавил врач.

Уточнения

Метеозависимость — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
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