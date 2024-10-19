Психолог Морозова рассказала, стоит ли переучивать леворуких детей на правшей

На протяжении веков левши повсеместно сталкивались с негативным отношением к себе и даже подвергались принудительному переучиванию. В разных культурах леворукость рассматривалась как аномалия, связанная с нечистыми или дьявольскими силами. Это приводило к тому, что многие поколения детей, склонных использовать левую руку, подвергались жестокому давлению, включая физические методы.

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Однако возникает вопрос: действительно ли необходимо "исправлять" левшей и каковы последствия такого вмешательства? Для ответа на этот вопрос издание Ньюсинфо обратилось к детскому клиническому психологу Елене Морозовой.

Морозова утверждает, что левши обладают уникальными качествами, такими как эмоциональность и творческие способности. Она подчеркивает, что переучивание левшей может быть травматичным и не имеет под собой серьёзных оснований.

Психолог также отмечает, что в современном обществе отношение к левшам стало более толерантным, по сравнению с тем, что было раньше. Родители и учителя проявляют меньше давления на детей, что способствует их гармоничному развитию.

Важно понимать, что каждый ребенок уникален и имеет свои особенности. Если ребенок левша, это не должно быть поводом для беспокойства. Вместо того чтобы пытаться изменить его природу, лучше создать условия для его счастливого и полноценного развития.

"Вообще детей лучше любить, беречь и всячески способствовать их счастливому детству. А вот это ломание детской психики и подстраивание ее под наши требования не очень важные и ожидания, всегда чреваты и плохим последствиям для ребенка. Да, раньше так делали. Но, к счастью, сейчас отказались. И леворукие дети сейчас в более привилегированном положении, чем раньше", — сказала Морозова.

Таким образом, современные исследования и практика подтверждают, что переучивание левшей не имеет серьезных оснований и может нанести вред ребенку. Важно уважать индивидуальные особенности каждого ребенка и способствовать его гармоничному развитию.

Уточнения

Левша́ (леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой, нежели правой.





Правша (праворукий) — человек, предпочтительно пользующийся правой рукой, чем левой: он скорее всего будет писать правой рукой, а также будет применять данную руку для личных потребностей.



