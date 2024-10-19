Учёные выявили причину сильной боли от муравьиных укусов

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из Университета Квинсленда в Австралии выявили принцип функционирования яда западноафриканского муравья (Tetramorium africanum), укус которого провоцирует крайне болезненные ощущения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry (JBC).

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

Исследователи сообщают, что люди, подвергшиеся укусам этих насекомых, ощущают очень интенсивную и продолжительную боль, сопровождающуюся покраснением и воспалительным процессом в области укуса. Кроме того, у пострадавших усиливается потоотделение и возникают ощущения мурашек на коже.

Применив метод электрофизиологии, ученые проанализировали характеристики муравьиного токсина и установили, что яд взаимодействует с натриевыми каналами — белковыми структурами, находящимися в мембране нервных клеток.

Токсин блокирует встроенный механизм регулирования канала, что приводит к его гиперактивности и непрерывной передаче болевого сигнала. В результате натриевые каналы повреждаются, и в месте укуса возникает онемение.

Учёные подчеркнули, что данное исследование является частью более масштабного проекта, направленного на изучение механизмов возникновения боли под воздействием ядов на молекулярном уровне. Полученные результаты могут способствовать разработке новых методов терапии острых и хронических болевых синдромов.

Уточнения

Потоотделе́ние — выделение пота потовыми железами млекопитающих.



Электрофизиология (от греч. ἥλεκτρον — электрон, янтарь; греч. φύσις — природа и греч. λόγος — знание) — раздел физиологии, изучающий электрические явления в организме при различных видах его деятельности: произвольной и непроизвольной, вызванной и спонтанной, на микро- и макроуровне в диапазоне от исследования биоэлектрической активности, опосредованной ионными процессами в синапсах и мембранах отдельных клеток и волокон, до анализа результатов полиграфической регистрации, позволяющей оценить интегративные функции целостного организма.

