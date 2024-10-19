Как берёзовый сок укрепляет иммунитет и защищает от болезней

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Берёзовый сок — это настоящий дар весны, который можно собрать лишь в течение короткого времени. Неудивительно, что многие стараются заготовить как можно больше этого полезного напитка. Многие ценят его за нежный, освежающий вкус, но это далеко не единственное его достоинство.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannu

Какими полезными свойствами обладает берёзовый сок?

Укрепление иммунитета

Весной, когда наш организм особенно нуждается в поддержке, берёзовый сок приходит на помощь. Его полезные свойства помогают укрепить иммунную систему и защищают от сезонных заболеваний.

Профилактика анемии

Учёные обнаружили, что люди, которые регулярно употребляют берёзовый сок, меньше подвержены анемии. Этот напиток помогает поддерживать здоровый уровень железа в организме.

Профилактика онкологических заболеваний

Берёзовый сок содержит мощные антиоксиданты, которые помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Регулярное употребление этого натурального напитка может служить хорошей профилактикой.

Уточнения

Берёзовый сок - жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит B6.

