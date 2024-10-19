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Как берёзовый сок укрепляет иммунитет и защищает от болезней

1:08
Здоровье

Берёзовый сок — это настоящий дар весны, который можно собрать лишь в течение короткого времени. Неудивительно, что многие стараются заготовить как можно больше этого полезного напитка. Многие ценят его за нежный, освежающий вкус, но это далеко не единственное его достоинство.

Как берёзовый сок укрепляет иммунитет и защищает от болезней
Фото: commons.wikimedia.org by Hannu

Какими полезными свойствами обладает берёзовый сок?

Укрепление иммунитета

Весной, когда наш организм особенно нуждается в поддержке, берёзовый сок приходит на помощь. Его полезные свойства помогают укрепить иммунную систему и защищают от сезонных заболеваний.

Профилактика анемии

Учёные обнаружили, что люди, которые регулярно употребляют берёзовый сок, меньше подвержены анемии. Этот напиток помогает поддерживать здоровый уровень железа в организме.

Профилактика онкологических заболеваний

Берёзовый сок содержит мощные антиоксиданты, которые помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Регулярное употребление этого натурального напитка может служить хорошей профилактикой.

Уточнения

Берёзовый сок - жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит B6.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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