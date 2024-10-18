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Как тренировки в зале помогают сохранить молодость: мнение экспертов

1:02
Здоровье

О тренажёрных залах принято думать как о месте, где мы просто сжигаем лишний вес и укрепляем мышцы. Однако существует мнение, что регулярные занятия спортом могут помочь замедлить процесс старения.

Как тренировки в зале помогают сохранить молодость: мнение экспертов
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Так ли это на самом деле?

Одно из очевидных преимуществ спортивных тренировок — стройная фигура. Люди с подтянутым телом действительно кажутся моложе, в то время как лишний вес часто визуально добавляет возраст. Но это лишь внешнее впечатление.

Эксперты утверждают, что при интенсивных тренировках кровь активнее насыщается кислородом, что стимулирует ускорение обмена веществ и улучшение процессов регенерации. Это способствует естественному омоложению организма на глубоком уровне.

Если вы комбинируете тренировки с достаточным сном, правильным питанием и качественным уходом за кожей, то сможете выглядеть на 5-10 лет моложе, не прибегая к услугам косметологов и сложным процедурам.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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