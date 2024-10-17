Год активного солнца: кардиолог рассказал, как магнитные бури влияют на самочувствие человека

Магнитные бури могут влиять на здоровье, но всё зависит от чувствительности конкретного человека, рассказал NewsInfo.Ru кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.
По словам эксперта, у людей старшего возраста метеочувствительность выше, чем у более молодых, поэтому они тяжелее переносят магнитные бури, вызванные солнечными вспышками и корональными выбросами.
"Представьте себе, что весь наш организм состоит из электролитов. Все жидкие среды — это электролиты. И изменение магнитного поля приводит к изменениям в этих электролитах. Эти изменения происходят с нами постоянно. Просто мы с вами живём в год активного солнца. 12-летний солнечный цикл заканчивается, и самое активное солнце именно сейчас. Поэтому и участились эти проявления магнитных бурь, и поэтому люди более чувствительны", — пояснил врач.
По словам Конева, когда закончится год, и солнечная активность начнёт снижаться, то улучшится и самочувствие людей.
Чтобы легче перенести магнитные бури, метеочувствительным людям в такие дни следует дозировать физическую активность, а также по возможности избегать эмоциональных нагрузок, подытожил кардиолог.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Самочу́вствие — общий психический показатель телесного и духовного состояния индивида в каждый данный момент; состоит из конкретных ощущений и общих чувств.
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