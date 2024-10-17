Врач раскрыла, чем опасно для мужчин нахождение на улице без шапки в холода

Мужчины, которые предпочитают не носить шапку при температуре ниже +1 градуса, могут столкнуться с риском облысения, поделилась с LIFE. ru врач-дерматолог-трихолог Татьяна Егорова. По её мнению, холод замедляет кровообращение, что приводит к нарушению питания волосяных фолликулов.
Татьяна Егорова подчеркнула, что волосяной фолликул является чувствительным органом, который быстро делится, и его сильно влияет изменение внешней среды.
Если условия внешней среды неблагоприятны, волосы могут выпадать, как отметила врач. Однако холод сам по себе не вызовет кожных заболеваний. Волосы выпадают из-за спазма периферических сосудов и промерзания, как уточнила специалист.
Кроме того, врач добавила, что риск выпадения волос зависит от таких факторов, как генетика, возраст и общее состояние здоровья. Некоторые люди могут не пострадать от погодных условий, особенно если перепады температур для них привычны.
"В морозы нельзя ходить без шапки по улице — если делать это каждый день, то через месяц часть волос уже выпадет", — резюмировала врач.
Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.
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