Врач раскрыла, чем опасно для мужчин нахождение на улице без шапки в холода

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчины, которые предпочитают не носить шапку при температуре ниже +1 градуса, могут столкнуться с риском облысения, поделилась с LIFE. ru врач-дерматолог-трихолог Татьяна Егорова. По её мнению, холод замедляет кровообращение, что приводит к нарушению питания волосяных фолликулов.

Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace, CC BY-SA 4.0

Татьяна Егорова подчеркнула, что волосяной фолликул является чувствительным органом, который быстро делится, и его сильно влияет изменение внешней среды.

Если условия внешней среды неблагоприятны, волосы могут выпадать, как отметила врач. Однако холод сам по себе не вызовет кожных заболеваний. Волосы выпадают из-за спазма периферических сосудов и промерзания, как уточнила специалист.

Кроме того, врач добавила, что риск выпадения волос зависит от таких факторов, как генетика, возраст и общее состояние здоровья. Некоторые люди могут не пострадать от погодных условий, особенно если перепады температур для них привычны.

"В морозы нельзя ходить без шапки по улице — если делать это каждый день, то через месяц часть волос уже выпадет", — резюмировала врач.

Уточнения

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.

