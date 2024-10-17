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Учёные выяснили, чем опасна гипертония для дыхательной системы

1:41
Здоровье

Учёные из бразильского Института науки и технологий при Федеральном университете Сан-Паулу обнаружили, что повышенное артериальное давление приводит к уплотнению бронхов и увеличению сопротивления в дыхательных путях, что негативно сказывается на дыхательной функции. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Advances in Respiratory Medicine.

Учёные выяснили, чем опасна гипертония для дыхательной системы
Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

В проведённом исследовании участвовало свыше 700 человек обоих полов в возрасте старше 60 лет, включая как людей с гипертонией, так и без нее. Главной задачей исследования было определить, каким образом гипертония влияет на функцию дыхания.

Для анализа состояния лёгких были применены спирометрические тесты и метод импульсной осциллометрии, который измеряет сопротивление воздушному потоку в лёгких при спокойном дыхании. Дополнительно измерялась общая мышечная сила с помощью динамометра и сила дыхательных мышц с использованием мановакуумметра.

Учёные выявили, что высокое артериальное давление вызывает уплотнение бронхов, что приводит к повышению сопротивления воздуху при дыхании. Это ухудшает нормальное функционирование лёгких, что в долгосрочной перспективе может привести к недостаточному поступлению кислорода в организм и ускорению процессов старения.

Было отмечено, что у участников, регулярно занимающихся физическими упражнениями, бронхи были частично защищены от уплотнения. Это свидетельствует о благотворном влиянии физической активности на здоровье дыхательной системы.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Бронхи «дыхательное горло, трахея» — ветви дыхательного горла у высших позвоночных (амниот) (в том числе человека). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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