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Врач предостерёг от необдуманного употребления витаминов

1:24
Здоровье

Кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин предупредил, что здоровым людям нет необходимости дополнительно принимать витамины, сообщает NEWS.ru. Врач отметил, что организм просто выведет лишние вещества, не усвоив их. Более того, избыток некоторых витаминов может вызвать проблемы со здоровьем.

Врач предостерёг от необдуманного употребления витаминов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам специалиста, хотя люди могут принимать витамины, половина из них не усвоится и будет выведена из организма. Некоторые витамины в избытке могут нанести вред: например, витамин А способен разрушать печень, а избыток витамина Е нежелателен.

Андрей Кондрахин также подчеркнул, что недостаток антиоксидантов может возникать из-за стресса или постоянного напряжения. Врач отметил, что в период нехватки солнечного света можно принимать витамин D, однако прежде чем принимать любые витамины, он рекомендует сдать анализы, чтобы определить, каких веществ действительно не хватает организму.

"Просто принимать витамины могут только те, кто находится в высокой степени эмоционального напряжения, физически перегружен. Бессонные ночи, постоянный стресс. Опять же, курсом не больше месяца. Это не лечение, это поддержание суточной нормы", — уточнил эксперт.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сюмакова Светлана
Специализируется на амбулаторном приеме пациентов кардиологического профиля
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