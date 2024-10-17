В Уфе ребёнок проглотил маникюрные щипцы

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи городской детской больницы №17 Уфы успешно провели редкую операцию, удалив из желудка 6-летнего мальчика инородное тело, о чём сообщили в Минздраве Башкирии.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Ребёнок, случайно проглотивший щипцы, был доставлен в больницу с сильными болями в животе. После осмотра врачи приняли решение провести лечебную фиброгастроскопию под общей анестезией.

Операция была выполнена с использованием специального инструмента — эндокорзины, что позволило безопасно захватить и удалить инородный предмет, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода. Состояние мальчика значительно улучшилось после вмешательства, и через несколько дней его выписали с необходимыми рекомендациями.

Как стало известно, за 2024 год благодаря новому оборудованию в больнице было проведено свыше 2000 исследований, что позволило оказать помощь более чем 50 пациентам и предотвратить серьёзные осложнения, такие как перфорации пищевода и органов желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Га̀строскопи́я (от др.-греч. γαστήρ — «желудок» и σκοπέω — «наблюдаю, смотрю»); полное название исследования — фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), также эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и видеоэзофагодуоденоскопия (ВЭГДС) — разновидность эндоскопического обследования, позволяющая провести визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи специального инструмента — эндоскопа, вводимого в желудок через рот и пищевод.



Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

