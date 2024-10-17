Разные виды кофе и их влияние на продолжительность жизни

Ароматный напиток, который улучшает настроение и здоровье

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один популярный напиток, известный своими противовоспалительными свойствами, может существенно снизить риск развития онкологических заболеваний. Речь идёт о ароматном кофе, который присутствует на кухнях многих людей. Однако это не единственное преимущество употребления этого напитка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кофе также положительно влияет на эмоциональное состояние, поднимая настроение. Недавние исследования, в которых приняли участие около полумиллиона человек, подтвердили, что регулярное умеренное употребление кофе благоприятно сказывается на здоровье сердца и сосудов, что, в свою очередь, может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Настоятельно рекомендуется пить кофе без добавления сиропов, сахара и прочих ингредиентов — он должен оставаться чистым. Исследования показали, что кофе без кофеина, молотый и растворимый кофе способны снизить риск смерти на 14%, 27% и 11% соответственно. Таким образом, этот бодрящий чёрный напиток может увеличить продолжительность жизни на 5-10 лет.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

