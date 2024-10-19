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Врачи объяснили, почему осенью и зимой важно проветривать комнату

3:01
Здоровье

Осень и зима — это время, когда мы реже проветриваем наши квартиры и дома, опасаясь сквозняков. Однако отказ от проветривания может быть опасным и даже смертельным.

Врачи объяснили, почему осенью и зимой важно проветривать комнату
Фото: unsplash.com by Maxime Amoudruz, PDM

Врач-терапевт из Видновской больницы Минздрава Московской области Дилфуза Ишбаева объяснила, почему это происходит, и действительно ли нужно избегать проветривания в холодное время года.

Она напомнила, что в период отопительного сезона батареи сильно сушат воздух в помещениях, и показатель влажности может опускаться до 25%.

"Воздух становится сухим и теплым, а это благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий и вирусов. Помимо простуды сухой воздух негативно влияет и на другие части организма. Так, например, из-за сухого воздуха слезная жидкость пересыхает, что приводит к обезвоживанию глазного яблока, ухудшается зрение, появляется резь в глазах", — сообщила эксперт.

По мнению Ишбаевой, если не позаботиться об увлажнении воздуха вовремя, это может привести к необходимости лечения у врача.

"Еще симптомы связанные с пересушиванием воздуха — это затрудненное дыхание, сужение слизистой носа. В квартире появляется больше пыли, которая свободно перемещается по всему помещению. В результате человек вдыхает сухой воздух с находящимися внутри бактериями, а нос не способен из-за пересыхания фильтровать аллергены и другие микроорганизмы", — отметила специалист.

Также врач отметила, что сухой воздух в квартире может стать причиной развития астмы.

По словам Ишбаевой, организм слабеет из-за дефицита кислорода в помещении, человек быстрее устает, его работоспособность и концентрация снижаются, ухудшается качество сна. А недостаток сна, в свою очередь, вызывает раздражительность. Не говоря уже о коже, которая страдает от недостатка влаги, как подчеркнула врач.

Кроме того, по словам Ишбаевой, сухой воздух негативно влияет на волосы, которые теряют блеск и цвет, становятся ломкими.

Чтобы избежать всех этих проблем, по мнению врача, необходимо регулярно ventilate помещение, открывая окна на 5-10 минут, закрывая дверь и выходя из комнаты.

По словам врача, этого достаточно, чтобы холодный свежий воздух вытеснил теплый и сухой. Окна нужно открывать не менее двух-трех раз в день и обязательно перед сном. Если в доме кто-то болеет, проветривание должно быть частым, несмотря на страх перед простудой, что часто становится причиной пренебрежения этим, как пояснила Дилфуза Ишбаева.

Также она напомнила, что удаление старого воздуха через вытяжки, насыщенный кислородом и отрицательными ионами, является отличным средством профилактики появления плесени.

Уточнения

Сквозняк — сквозной поток воздуха, возникающий через отверстия в помещении.

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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