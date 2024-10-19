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Врач назвал неожиданную опасность популярных супов

1:23
Здоровье

Супы, которые многие считают полезными, могут серьезно навредить здоровью человека. Об этом заявил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Врач назвал неожиданную опасность популярных супов
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Осипов отметил, что мнение экспертов относительно супов разнится. В некоторых случаях супы могут быть полезны, а в других — наоборот, вредны. Это зависит от состояния желудочно-кишечного тракта человека и наличия у него гастроэнтерологических заболеваний.

"При попадании супа в желудок всегда происходит раздражение слизистой оболочки, начинается выделение желудочного сока и процесс переваривания продуктов. Супы содержат так называемые экстрактивные вещества, которые вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда воспаление желудка. Это может негативно сказываться на пациентах с гастритами и другими заболеваниями ЖКТ", — пояснил Андрей Осипов.

Специалист добавил, что наиболее вредным среди супов является солянка, приготовленная из нескольких видов мяса и овощей.

По его словам, эти ингредиенты выделяют экстрактивные вещества, вызывающие сильное раздражение желудка, увеличение секреции и различные побочные эффекты, как заключил специалист.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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