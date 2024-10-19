Врач назвал неожиданную опасность популярных супов

Супы, которые многие считают полезными, могут серьезно навредить здоровью человека. Об этом заявил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Осипов отметил, что мнение экспертов относительно супов разнится. В некоторых случаях супы могут быть полезны, а в других — наоборот, вредны. Это зависит от состояния желудочно-кишечного тракта человека и наличия у него гастроэнтерологических заболеваний.
"При попадании супа в желудок всегда происходит раздражение слизистой оболочки, начинается выделение желудочного сока и процесс переваривания продуктов. Супы содержат так называемые экстрактивные вещества, которые вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда воспаление желудка. Это может негативно сказываться на пациентах с гастритами и другими заболеваниями ЖКТ", — пояснил Андрей Осипов.
Специалист добавил, что наиболее вредным среди супов является солянка, приготовленная из нескольких видов мяса и овощей.
По его словам, эти ингредиенты выделяют экстрактивные вещества, вызывающие сильное раздражение желудка, увеличение секреции и различные побочные эффекты, как заключил специалист.
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.