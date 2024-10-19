Врач назвал неожиданную опасность популярных супов

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Супы, которые многие считают полезными, могут серьезно навредить здоровью человека. Об этом заявил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Осипов отметил, что мнение экспертов относительно супов разнится. В некоторых случаях супы могут быть полезны, а в других — наоборот, вредны. Это зависит от состояния желудочно-кишечного тракта человека и наличия у него гастроэнтерологических заболеваний.

"При попадании супа в желудок всегда происходит раздражение слизистой оболочки, начинается выделение желудочного сока и процесс переваривания продуктов. Супы содержат так называемые экстрактивные вещества, которые вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда воспаление желудка. Это может негативно сказываться на пациентах с гастритами и другими заболеваниями ЖКТ", — пояснил Андрей Осипов.

Специалист добавил, что наиболее вредным среди супов является солянка, приготовленная из нескольких видов мяса и овощей.

По его словам, эти ингредиенты выделяют экстрактивные вещества, вызывающие сильное раздражение желудка, увеличение секреции и различные побочные эффекты, как заключил специалист.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.



Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

