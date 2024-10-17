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Эксперт рассказал о вакцинах против гриппа

0:45
Здоровье

По словам заведующего кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Михаила Костинова, наилучшую защиту от штаммов гриппа обеспечивают четырёхвалентные вакцины.

Эксперт рассказал о вакцинах против гриппа
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Как рассказал эксперт, чаще всего такими вакцинами прививают детей.

"Четвёртый компонент — штамм вируса В — уже давно практически не циркулирует, но это не значит, что он не появится в ближайшее время. Поэтому четырёхвалентными вакцинами прививают детей. Для взрослых это не обязательно. Трёхвалентной вакцины для защиты от гриппа для них будет достаточно”, — объяснил специалист в беседе с aif.ru.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Вакци́ны для профила́ктики гри́ппа вакци́ны про́тив гри́ппа — лекарственные препараты из группы биологических препаратов, обеспечивающие формирование иммунитета к вирусу гриппа. Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа.
 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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