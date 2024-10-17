Эксперт рассказал о вакцинах против гриппа

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам заведующего кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Михаила Костинова, наилучшую защиту от штаммов гриппа обеспечивают четырёхвалентные вакцины.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Как рассказал эксперт, чаще всего такими вакцинами прививают детей.

"Четвёртый компонент — штамм вируса В — уже давно практически не циркулирует, но это не значит, что он не появится в ближайшее время. Поэтому четырёхвалентными вакцинами прививают детей. Для взрослых это не обязательно. Трёхвалентной вакцины для защиты от гриппа для них будет достаточно”, — объяснил специалист в беседе с aif.ru.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.



Вакци́ны для профила́ктики гри́ппа вакци́ны про́тив гри́ппа — лекарственные препараты из группы биологических препаратов, обеспечивающие формирование иммунитета к вирусу гриппа. Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа.



