Роспотребнадзор усиливает контроль из-за вспышки холеры в Ливане

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России ситуация с холерой остается стабильной, как сообщили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что они внимательно следят за развитием событий в северном Ливане, где был зафиксирован случай заболевания на фоне увеличивающегося числа беженцев. Об этом сообщает "Российская газета".

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"На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в России регулярно реализуется комплекс мер, направленных на профилактику холеры. Для предотвращения завоза инфекции внедрен контроль на границах с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", позволяющей выявлять путешественников из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, у которых имеются признаки инфекционных заболеваний.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о зарегистрированном случае холеры на севере Ливана на фоне увеличивающегося числа беженцев с южных территорий, что значительно повышает риск распространения болезни.

Уточнения

Холе́ра (от др.-греч. χολή «жёлчь» и ῥέω «теку»), иногда азиатская холера — острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae.

