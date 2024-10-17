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Врач Сухорукова назвала два аргумента против употребления кефира

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Здоровье

При наличии непереносимости лактозы и аллергии на молочный белок казеин рекомендуется избегать кефира, поскольку это может привести к вздутию и болевым ощущениям. В таких случаях также следует отказаться от ряженки и йогуртов, пояснила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач Сухорукова назвала два аргумента против употребления кефира
Фото: pxhere

По словам эксперта, для нормального расщепления основного углевода, содержащегося в молочных продуктах, необходим фермент лактаза. Однако при лактазной недостаточности его выработка оказывается недостаточной, что может приводить к невозможности расщепления молочного сахара.

"Это приводит к урчанию в животе, болям, вздутию", — предупредила врач-гастроэнтеролог.

Людмила Сухорукова сообщила, что аллергия на молочный белок казеин может привести к кожным высыпаниям и проблемам с пищеварением при употреблении молочных продуктов.

Тем не менее, если нет противопоказаний, полностью исключать молочку из рациона нецелесообразно, так как она может быть полезной.

 

Уточнения

Лактаза (LCT) — это фермент из семейства β-галактозидаз, лактаза гидролизует гликозидные связи и принимает участие в гидролизе дисахарида лактозы. 

Казеи́н (лат. caseus — сыр) — сложный белок (фосфопротеид), образующийся из предшественника казеина — казеиногена при створаживании (коагуляции) молока.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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