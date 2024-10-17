Пять привычных продуктов, которые убивают вашу красоту и здоровье

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы достичь лучшего внешнего вида и улучшить самочувствие, важно в первую очередь уделить внимание разнообразному и сбалансированному питанию. Не следует кардинально отказываться от всех вредных продуктов сразу — гораздо эффективнее постепенно уменьшать потребление определенных групп пищи. Об этом рассказала гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале, сообщает "Российская газета".

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Врач поделилась своим личным опытом изменения рациона. К примеру, хлеб и макароны из белой муки уже давно отсутствуют на ее столе.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что после внесения изменений в рацион она ощутила заметное улучшение самочувствия. Это связано не только с повышением уровня энергии и здоровья благодаря правильному питанию, но также с преображением внешнего вида.

Красота стала приятным дополнением к новой диете, особенно после отказа от сахара.

"Кожа стала сиять. Фрукты и ягоды — мои лучшие друзья для сладкого", — пишет врач.

В своем меню гастроэнтеролог исключила следующую группу продуктов — фастфуд и полуфабрикаты. Она отметила, что отказалась от быстрого удовольствия, которое наносит вред здоровью, и пришла к пониманию, что истинное наслаждение приходит от действительно полезной пищи.

В списке также оказались переработанные молочные продукты, от которых ей удалось избавиться от вздутия и дискомфорта в желудке, как упоминает Диляра Лебедева.

Она обратила внимание на то, что основой ее рациона стали цельнозерновые каши, белковые продукты, свежие овощи, фрукты и орехи.

Специалист рекомендовала всем желающим сбросить вес избегать резкого сокращения калорий на первом этапе. Нужно делать это постепенно, чтобы не причинить организму дополнительный стресс.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

