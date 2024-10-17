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Советы онколога по распознаванию рака

Рак: как заметить первые признаки изменения внешности
1:02
Здоровье

Рак — это серьёзное заболевание, способное оказать значительное влияние на внешность человека. Однако распознать болезнь по внешним симптомам может быть довольно сложно.

Рак: как заметить первые признаки изменения внешности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Любые изменения в теле должны служить поводом для обращения к специалистам, чтобы снизить риски серьёзных последствий.

Онколог Андрей Исаев-Апостолов объясняет, на что стоит обратить внимание, чтобы незамедлительно получить помощь.

По словам врача, первым тревожным симптомом может стать изменение веса. Некоторые люди начинают стремительно набирать килограммы, в то время как другие выглядят худыми и истощёнными.

Существуют опухоли, способные вызывать асимметрию лица или изменения цвета кожи — она может желтеть.

Это не все признаки, которые могут указывать на проблему. Некоторые медикаменты способны привести к выпадению волос. И даже после завершения терапии волосы могут изменить свою структуру или цвет.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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