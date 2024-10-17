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Профилактика деменции: мнения специалистов

Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте
1:06
Здоровье

Пожилые люди могут столкнуться с деменцией, что негативно сказывается на качестве их жизни. Проблемы с памятью и ясностью ума становятся реальными вызовами. Причины этого состояния часто связаны с сопутствующими заболеваниями, такими как сосудистая деменция или болезнь Альцгеймера.

Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хотя полностью предотвратить деменцию невозможно, существуют меры, которые могут помочь в её предупреждении. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

Специалист подчеркнула, что важно постоянно развивать мозг, тренируя все его сферы. Решение множества задач одновременно способствует продлению "молодости" мозга. Не стоит забывать и о вредных привычках и неправильном питании, которые могут негативно повлиять на его состояние.

Также следует обратить внимание на важность здорового сна. У активной работы мозга могут быть негативные последствия, связанные с накоплением токсических веществ, от которых помогает избавиться полноценный сон.

Уточнения

Невроло́гия — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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