Профилактика деменции: мнения специалистов

Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пожилые люди могут столкнуться с деменцией, что негативно сказывается на качестве их жизни. Проблемы с памятью и ясностью ума становятся реальными вызовами. Причины этого состояния часто связаны с сопутствующими заболеваниями, такими как сосудистая деменция или болезнь Альцгеймера.

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Хотя полностью предотвратить деменцию невозможно, существуют меры, которые могут помочь в её предупреждении. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

Специалист подчеркнула, что важно постоянно развивать мозг, тренируя все его сферы. Решение множества задач одновременно способствует продлению "молодости" мозга. Не стоит забывать и о вредных привычках и неправильном питании, которые могут негативно повлиять на его состояние.

Также следует обратить внимание на важность здорового сна. У активной работы мозга могут быть негативные последствия, связанные с накоплением токсических веществ, от которых помогает избавиться полноценный сон.

Уточнения

Невроло́гия — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

