Как распознать отит и не допустить осложнений

Отит: симптомы и опасности, о которых стоит знать

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При любом недомогании крайне важно незамедлительно обращаться за помощью к медицинским специалистам. Игнорировать проблемы со здоровьем или пытаться заниматься самолечением — значит рисковать собственным состоянием и усугублять ситуацию. Такие действия могут привести к серьёзным осложнениям.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

Об этом поделился врач-отоларинголог Магомедали Минатуллаев, который перечислил основные симптомы отита. Он отметил, что у пациента могут возникнуть неприятные ощущения в ушах, такие как боль и зуд. Кроме того, болевые ощущения способны отдавать в виски и глаза, что может сопровождаться головокружениями и повышенной температурой тела.

По словам Минатуллаева, также возможны звон в ушах и появление посторонних звуков. Как правило, отит вызывают вирусные инфекции, травмы или грибковые поражения. Если не начать лечение вовремя, недуг может привести к серьёзным последствиям, таким как менингит, воспаление сосцевидного отростка и даже потеря слуха.

Доктор также отметил, что особенно уязвимы в этом плане дети, что связано со специфическим строением их уха.

Уточнения

Оториноларинголо́гия (также часто отоларинголо́гия) — раздел медицины и медицинская специальность, которая специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.

