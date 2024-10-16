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Диетолог Марият Мухина рассказала, какой хлеб самый полезный для здоровья

1:22
Здоровье

Диетолог Марият Мухина рассказала, что наиболее полезным является цельнозерновой хлеб на закваске. По её словам, он содержит больше питательных веществ, чем обычный хлеб.

Диетолог Марият Мухина рассказала, какой хлеб самый полезный для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалист объяснила, что при переработке зерна в обычном хлебе удаляется его внешняя оболочка с витаминами и микроэлементами.  

В цельнозерновом хлебе присутствуют витамины E и группы B, а также в 100 граммах этого продукта содержится 30% суточной нормы цинка, железа, магния, кальция и фосфора, а также 10% суточной нормы белка.

Кроме того, в цельнозерновом хлебе много нерастворимой клетчатки, что помогает поддерживать здоровье кишечника.

Мухина также рекомендовала выбирать хлеб на закваске, так как он считается более натуральным.

Ранее президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов отметил, что москвичи предпочитают есть сладкий хлеб, кавказцы — пшеничный, а жители Арктики добавляют в тесто ягель и морошку. Вкусовые предпочтения россиян различаются в зависимости от региона.

Также руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил, что средняя наценка на самый доступный хлеб в магазинах составляет 60%. 

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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