Диетолог предупредила о негативных последствиях кефирной диеты

Диетолог Тамара Прунцева рассказала о возможных неприятностях, связанных с кефирной диетой, в интервью "Радио 1". По её словам, такая диета может вызывать слабость и вздутие живота.

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Многие люди выбирают кефирные разгрузочные дни, но это не всегда полезно для здоровья. Врач отметила, что при этом рацион становится недостаточно сбалансированным, и организм не получает нужное количество белков, жиров и углеводов. Это может привести к утомляемости и другим проблемам.

Прунцева также подчеркнула, что кефир не рекомендуется маленьким детям и людям с непереносимостью лактозы. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как в кефире много кислот.

Тем не менее, кефир может быть полезен женщинам в менопаузе для поддержания уровня кальция и людям с риском остеопороза. Спортсмены иногда пьют кефир на ночь, чтобы предотвратить распад мышц, но он не должен заменять полноценный рацион — это скорее перекус.

Ранее хирург Александр Умнов также отметил, что, несмотря на свои полезные свойства, кефир может быть опасен. Если продукт долго хранится открытым, в нём погибают полезные бактерии, остаются только дрожжи.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

