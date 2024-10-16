Врач раскрыла, кому нельзя пить кефир

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир считается традиционным напитком русской кухни. В его составе — около двадцати полезных микроорганизмов: молочнокислые стрептококки, палочки, кислые бактерии и дрожжи. Вместе они делают кефир мощным пробиотиком. Однако несколько лет назад польза кефира стала считаться мифом.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Врач-диетолог Тамара Прунцева в беседе с "Радио 1" подтвердила, что кефир, безусловно, полезен, так как содержит большое количество полезных веществ и витаминов групп A, B, C, D. Как и любой кисломолочный продукт, он богат кальцием, калием и медью.

Однако, по словам диетолога, есть и противопоказания к употреблению этого напитка.

Эксперт отметила, что кефир не рекомендован детям раннего возраста и людям с непереносимостью лактозы или обострением ЖКТ, так как в нём много кислотности.

Прунцева также добавила, что кефирные монодиеты, которых многие охотно придерживаются, плохо сказываются на здоровье организма.

"Многие сидят на кефирной диете или устраивают себе кефирные разгрузочных дни, но это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов", — пояснила врач.

Диетолог рассказала, что кефир иногда прописывается людям с риском развития остеопороза и женщинам в менопаузе для восполнения кальция.

"Иногда спортсмены ночью пьют кефир, потому что он предотвращает распад мышц. Однако кефир не должен составлять основу рациону — это только перекус", — резюмировала специалист.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.



Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

