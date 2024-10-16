Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть индейку часто

Людям с почечной недостаточностью не рекомендуется слишком часто употреблять индейку, рассказала NEWS. ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она объяснила, что в этом виде мяса слишком много белка, что создает большую нагрузку на почки.
По словам Гусаковой, людям с почечной недостаточностью следует ограничить потребление индейки из-за высокого содержания белка. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или синдром раздражённого кишечника, интенсивное потребление белка, включая индейку, может вызвать обострение, как заявила эксперт.
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Почечная недостаточность — синдром нарушения всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена.
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