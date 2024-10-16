Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть индейку часто

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям с почечной недостаточностью не рекомендуется слишком часто употреблять индейку, рассказала NEWS. ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она объяснила, что в этом виде мяса слишком много белка, что создает большую нагрузку на почки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM

По словам Гусаковой, людям с почечной недостаточностью следует ограничить потребление индейки из-за высокого содержания белка. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или синдром раздражённого кишечника, интенсивное потребление белка, включая индейку, может вызвать обострение, как заявила эксперт.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что наиболее полезными кашами считаются гречневая и другие крупы, приготовленные с сухофруктами, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Уточнения

Почечная недостаточность — синдром нарушения всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена.

