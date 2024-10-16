Эндокринолог предостерегла о возможном вреде продуктов без глютена

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Наталия Тананакина убеждена, что сбалансированное питание предпочтительнее безглютеновой диеты, так как безглютеновые продукты не всегда полезны и хорошо воспринимаются организмом.

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Как заявила специалист, непереносимость глютена может проявляться через вздутие живота, боли, диарею и другие симптомы. Однако безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет этих симптомов.

В беседе с порталом РИАМО она посоветовала людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта подходить к выбору хлеба для повседневного рациона с особым вниманием. СРК допускает употребление как безглютеновых, так и низкоуглеводных продуктов.

Уточнения

Безглютеновая диета — диета, которая предполагает полное исключение пищи, содержащей клейковину (глютен).



Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

