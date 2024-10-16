Психиатр раскрыл способы для борьбы с осенней хандрой

Россиянам, страдающим от осенней депрессии, рекомендуется ложиться спать до 23:00 для стимуляции выработки мелатонина, полезного гормона сна, сообщил психиатр Александр Мещеряков порталу kp. ru.

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Он отметил, что мелатонин влияет на производство серотонина, гормона радости. Специалист также предложил сочетать физическую активность с расслабляющими процедурами, например, принятие ванны после занятий йогой. Кроме того, он рекомендует практиковать "зеркалирование" радости.

"Поставьте себя перед зеркалом, закройте глаза и вспомните что-то приятное и радостное. Затем откройте глаза, и вы увидите отражение этого чувства на своем лице. Такой момент можно продлить, сохранив улыбку внутри себя", — как объяснил психиатр.

Для преодоления сезонной хандры также важно создать в доме уютную атмосферу с тёплыми ароматами и начать планировать увлекательные мероприятия.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.



Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов.

