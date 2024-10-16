Генетики определили группу крови с самым высоким риском преждевременного инсульта

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей со второй группой крови значительно повышен риск инсульта до 60 лет. Этот вывод сделали учёные-генетики, проанализировав данные более 17 000 человек, перенёсших инсульт, и около 600 000 контрольных участников в возрасте от 18 до 59 лет.

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В ходе исследования человеческого генома были выявлены два участка ДНК, которые напрямую связаны с повышенной вероятностью инсульта до 60 лет, причём один из них связан с группами крови. У испытуемых со второй группой крови риск инсульта выше на 16 процентов, а у носителей первой группы — ниже на 12 процентов, сообщает ScienceAlert.

Учёные указывают, что причины этой тенденции пока не ясны. Предполагается, что на это влияет свёртываемость крови, которая может способствовать образованию тромбов. В молодом возрасте тромбы чаще возникают, чем атеросклероз.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

