Учёный назвала неочевидную причину близорукости

Генетическая предрасположенность играет ключевую роль в развитии близорукости, убеждена заместитель директора НМТК "Микрохирургия глаза" имени академика Фёдорова, доктор медицинских наук Марина Гацу. По её словам, широкое распространение этого заболевания связано с эволюционными процессами, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

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"Уже к 30-му году половина населения мира будет близоруким. Это связано с эволюционными процессами, но вторая причина — это то, в каких условиях мы с вами живём, какой образ жизни мы ведём", — уточнила специалист.

Гацу подчеркнула, что здоровый образ жизни важен не только для сохранения зрения, но и для профилактики других заболеваний. Придерживаясь ЗОЖ и своевременно обращаясь к специалистам, можно замедлить прогрессирование дефектов зрения, даже если они обусловлены генетикой. Кроме того, лазерные технологии могут оказать существенную помощь в лечении близорукости, напомнила эксперт.

Уточнения

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.

