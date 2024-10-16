Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи о запрете открытия счетов в рублях в Турции оказались ложными
Традиционный русский борщ с говядиной: секреты и тонкости приготовления
Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса
Учёный назвала неочевидную причину близорукости
Рэпер P. Diddy делится сообщением в соцсетях впервые после ареста
Секрет успешной зимовки саженцев: что нужно сделать до первых морозов
Жиросжигающие свойства грейпфрутов: что нужно знать
Верните коже идеальный рельеф: секреты от дерматолога
Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь

Пациентам рассказали об ошибке, из-за которой они могут очнуться во время операции

1:30
Здоровье

Чтобы установить доверительные отношения между пациентом и врачом, обе стороны должны быть откровенны друг с другом, считает эндоваскулярный хирург, руководитель отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. Он дал советы россиянам по подготовке к операции, сообщает РИА "ФедералПресс".

Пациентам рассказали об ошибке, из-за которой они могут очнуться во время операции
Фото: Freepik by freepik, PDM

Пациент может заранее узнать о новейших методах лечения своего недуга и о происхождении материалов, которые будут использованы в операции. Также важно информировать врача о предыдущих медицинских процедурах, отметил кандидат медицинских наук.

"Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приёме — залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!" — подчеркнул врач.

По его словам, перед операцией пациенту следует принять душ, избегая чрезмерного трения кожи, чтобы не вызвать микротрещины, и побрить места с обильной растительностью. В день операции запрещено принимать пищу и жидкость, так как это может повлиять на эффективность наркоза.

Для госпитализации потребуются различные анализы крови, ЭКГ, ЭхоКГ, прививочный сертификат, заключение терапевта или педиатра о том, что пациент не контактировал с больными людьми за две недели до операции, а также заключения специалистов узкого профиля. Эксперт подчеркнул важность предварительной подготовки документов.

Уточнения

Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца.

Нарко́з (др.-греч. νάρκωσις — онемение, оцепенение; синонимы: общее обезболивание) — искусственно вызванное обратимое состояние торможения центральной нервной системы, при котором возникает сон, праздность, расслабление скелетных мышц, снижение или отключение некоторых рефлексов, а также пропадает болевая чувствительность (наступает общее обезболивание).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Обсудить
Сейчас читают
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля
Наука и техника
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Последние материалы
Жиросжигающие свойства грейпфрутов: что нужно знать
Верните коже идеальный рельеф: секреты от дерматолога
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками
Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь
Диетолог Марият Мухина рассказала, какой хлеб самый полезный для здоровья
Учёные разработали чип для раннего выявления сердечного приступа
Индия выбирает Starlink: Илон Маск победил местных магнатов связи
Потеря тормозов на трассе: как сохранить контроль над автомобилем
Спорт для людей с ограниченными возможностями: от преодоления к победе
Лекарственные деревья на вашем участке: секрет здорового урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.