Пациентам рассказали об ошибке, из-за которой они могут очнуться во время операции

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы установить доверительные отношения между пациентом и врачом, обе стороны должны быть откровенны друг с другом, считает эндоваскулярный хирург, руководитель отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. Он дал советы россиянам по подготовке к операции, сообщает РИА "ФедералПресс".

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Пациент может заранее узнать о новейших методах лечения своего недуга и о происхождении материалов, которые будут использованы в операции. Также важно информировать врача о предыдущих медицинских процедурах, отметил кандидат медицинских наук.

"Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приёме — залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!" — подчеркнул врач.

По его словам, перед операцией пациенту следует принять душ, избегая чрезмерного трения кожи, чтобы не вызвать микротрещины, и побрить места с обильной растительностью. В день операции запрещено принимать пищу и жидкость, так как это может повлиять на эффективность наркоза.

Для госпитализации потребуются различные анализы крови, ЭКГ, ЭхоКГ, прививочный сертификат, заключение терапевта или педиатра о том, что пациент не контактировал с больными людьми за две недели до операции, а также заключения специалистов узкого профиля. Эксперт подчеркнул важность предварительной подготовки документов.

Уточнения

Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца.



Нарко́з (др.-греч. νάρκωσις — онемение, оцепенение; синонимы: общее обезболивание) — искусственно вызванное обратимое состояние торможения центральной нервной системы, при котором возникает сон, праздность, расслабление скелетных мышц, снижение или отключение некоторых рефлексов, а также пропадает болевая чувствительность (наступает общее обезболивание).

