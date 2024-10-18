Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто

Врачи-дерматологи Инна Петросова и Юлия Галлямова рассказали о важности правильного ухода за кожей рук. Они отметили, что частое мытьё рук и использование антисептиков может привести к сухости и трещинам кожи.
Инна Петросова советует мыть руки прохладной водой и обязательно наносить увлажняющий крем после каждого мытья. Это помогает восстановить жировой баланс кожи, который нарушается при использовании мыла. Она также рекомендует использовать любой крем, который комфортен и помогает справиться с чувством сухости.
Юлия Галлямова добавляет, что частое мытьё рук может разрушать защитный слой кожи и приводить к различным заболеваниям, таким как аллергический дерматит и экзема. Она советует мыть руки по мере необходимости, избегая использования спиртовых растворов и антисептиков.
Врач отметила, что некоторые люди злоупотребляют мытьём рук, пользуясь для этого спиртосодержащими и антисептическими растворами. Однако тем самыми они разрушают водно-липидную мантию кожи рук, а значит, нарушают её микробиом, пишет Газета.Ru.
"А микробиом — это защита кожи и всего организма. Соответственно, при нарушении микробиома последствия могут быть очень неприятными, начиная с аллергического дерматита, заканчивая экземой, переходящей в хроническую. Возможны и другие гнойничковые заболевания, потому что нет защиты", — пояснила Галлямова.
Обе дерматолога подчёркивают, что невозможно назвать оптимальное количество раз для мытья рук, но всё должно быть в меру. Важно мыть руки перед приёмом пищи, перед выходом на улицу и после контакта с лицом.
Если у вас нет проблем с кожей рук, рекомендуется использовать увлажняющий крем постоянно, особенно перед сном и после мытья рук. Это поможет обезопасить вашу кожу и предотвратить её сухость и раздражение.
Мытьё рук — гигиеническая процедура по очистке кистей рук с помощью воды или другой жидкости, часто с использованием мыла или иных поверхностно-активных и дезинфицирующих средств, с целью удаления с поверхности кожи грязи, микроорганизмов, химических веществ и прочих субстанций.
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