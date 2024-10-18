Врач Ефимова рассказала о причинах храпа у детей и опасности, которую он в себе таит

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для гармоничного развития детям необходим качественный сон. Одной из наиболее распространённых проблем, связанных со сном у детей, является храп. О причинах его возникновения, возможных рисках и важности обращения к специалисту рассказала детский оториноларинголог Елена Ефимова.

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Эксперт напомнила, что храп — это звук, который возникает из-за вибрации мягкого нёба, когда воздух проходит через дыхательные пути во время сна.

Чаще всего храп у детей вызван увеличением миндалин и аденоидов, а также заболеваниями полости носа и глотки, такими как аллергический ринит, искривление носовой перегородки, инфекционные заболевания и другие, рассказала врач.

Однако храп может быть вызван и другими причинами, например, проблемами с зубами и челюстями, которые требуют помощи ортодонта, избыточным весом, который требует консультации эндокринолога, или врождёнными аномалиями челюстно-лицевой области, такими как "волчья пасть", которые требуют вмешательства челюстно-лицевого хирурга, пишет Газета.Ru.

Отоларинголог отметила, что длительный храп может привести к серьёзным последствиям, включая ночную гипоксию, повышенную утомляемость, сонливость, снижение концентрации внимания и даже синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это состояние проявляется кратковременными остановками дыхания во время сна.

Поэтому очень важно как можно раньше выявить причину храпа и СОАС и обратиться к врачу для диагностики и лечения.

"При выявлении храпа у ребенка необходима консультация врача-оториноларинголога. Врач проведет осмотр с оценкой состояния полости носа и глотки, выполнит фиброэндоскопическое исследование носоглотки, при необходимости назначит дополнительное обследование (КТ околоносовых пазух носа, полисомнографию, консультацию врачей других специальностей)", — рассказала отоларинголог.

Лечение может быть консервативным, хирургическим или комбинированным. В зависимости от причины храпа могут быть проведены эндоскопическая аденотомия и/или тонзиллотомия для уменьшения объёма лимфоидной ткани и улучшения проходимости дыхательных путей.

Ефимова посоветовала не откладывать визит к врачу, если заметили храп у ребёнка. Чем раньше будет выявлена причина и назначено лечение, тем меньше риск осложнений, подчеркнула врач.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.



