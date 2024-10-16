Диетолог Сюракшина: в массовом отравлении зефиром из супермаркета виновато не переедание десерта

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Покупатели популярных супермаркетов, таких как "Перекрёсток", "Пятёрочка" и "ВкусВилл", столкнулись с проблемой отравления зефиром, содержащим заменитель сахара мальтит. Производитель, завод "Сокол" из подмосковного Дмитрова, обвинил потребителей в чрезмерном употреблении продукции.

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, CC BY-SA 3.0

Роспотребнадзор изъял образцы продукции после жалоб и проверки. Торговые сети приостановили продажу. Однако производитель считает, что потребители виноваты сами, так как переедали зефир, предназначенный для диабетиков. Они рекомендуют съедать не более одной штуки в день этого десерта.

Диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина в беседе с Pravda.Ru прокомментировала ситуацию с недомоганиями после употребления зефира.

Эксперт выразила сомнение в том, что массовое отравление могло произойти из-за переедания зефира. По её мнению, причиной могли быть некачественные добавки, использованные в производстве.

"Понятно, что там были какие-то добавки. Переесть зефир — как это возможно? Во-первых, его много не съешь — одну-две штуки максимум. Во-вторых, конечно, даже если его пачку съесть, все равно плохого самочувствия не будет. Наверняка, 100% там были какие-то добавки, которые, возможно, были испорчены, возможно, которые, вообще, в принципе, не нужно было туда добавлять", — сказала Сюракшина.

Она также дала рекомендации по выбору качественного зефира, включая проверку срока годности и состава продукта. Диетолог отметила, что в составе зефира вообще не должно быть много добавок.

Сюракшина подчеркнула, что важно обращать внимание на состав зефира и избегать продуктов с добавками, такими как ксилит и сорбит, которые могут негативно сказаться на здоровье, особенно для людей с аутоиммунными заболеваниями. Она также отметила, что люди с такими заболеваниями должны в принципе избегать употребления мальтита, ксилита и сорбита.

"Ксилиты и сорбиты, конечно, вредны для здоровья, естественно, они не очень хорошо отражаются на состоянии печени. Вот этот сахарозаменитель — мальтит, который обвиняют, что многим покупателям плохо стало, что-то плохое? А что может быть хорошего в добавке? Понятное дело, что добавка, которая не совсем подходит именно всем. Люди с аутоиммунными вообще не должны употреблять ни мальтит, ни ксилиты, ни сорбиты. А у нас половина людей с аутоиммунными заболеваниями, которые, возможно, даже не знают об этом", — добавила диетолог.

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.

