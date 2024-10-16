Учёные разработали препарат, имитирующий эффекты физических упражнений

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Созданная датскими учёными молекула вызывает в организме такие же эффекты, как пробежка натощак на 10 километров. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: freepik

Физические нагрузки и голодание оказывают положительное влияние на метаболизм, укрепляют сердечно-сосудистую систему и уменьшают уровень жира в крови. Это происходит за счет увеличения концентрации лактата (соли молочной кислоты) и органических соединений кетонов.

Исследователи из Орхусского университета поставили перед собой цель добиться аналогичных результатов искусственным путем. Создание этого уникального сочетания лактата и кетонов без нежелательных компонентов, таких как соль и кислота, заняло у них три года. Таким образом, человек, принявший эту "волшебную таблетку", испытывает повышение уровня лактата и кетонов, как если бы он занимался интенсивным бегом и придерживался режима голодания.

Результаты проведённых исследований основываются на испытаниях с участием мышей, и в настоящее время начинается этап тестирования на людях. Авторы работы акцентируют внимание на том, что их инновационный препарат предназначен в первую очередь для тех, кто по различным причинам не способен соблюдать режим голодания или регулярно заниматься физической активностью для поддержания нормального состояния организма.

"Сложно сохранить мотивацию для долгих пробежек на голодный желудок. Для людей с физическими ограничениями, такими как сердечные заболевания или общая слабость, такая добавка может стать ключом к восстановлению здоровья", — поясняет один из авторов исследования, профессор Томас Поулсен.

Уточнения

Кето́ны — органические вещества, в молекулах которых карбонильная группа связана с двумя углеводородными радикалами.

