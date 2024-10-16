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Медицина на высоте: тюменские врачи вернули к жизни женщину после клинической смерти

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Здоровье

В Тюменской области врачи спасли молодую женщину, вернув ее к жизни после клинической смерти, вызванной заболеванием. Об этом сообщает "Российская газета".

Медицина на высоте: тюменские врачи вернули к жизни женщину после клинической смерти
Фото: freepik

"33-летнюю Марину в крайне тяжелом состоянии сотрудники Центра медицины катастроф доставили из Заводоуковска в Тюмень. Здоровье женщины было ослаблено из-за ранее перенесенных заболеваний, сахарного диабета и не долеченных инфекций", — пояснили в областном департаменте здравоохранения области.

Когда тюменскую жительницу положили в больницу, она уже перенесла несколько хирургических вмешательств и испытала клиническую смерть, продолжавшуюся примерно десять минут. После остановки сердца у большинства больных возникает постреанимационный синдром, представляющий собой состояние, связанное с временной полной ишемией (недостатком кровоснабжения) и синдромом восстановления кровообращения.

Николай Назаров, анестезиолог-реаниматолог и заведующий отделением Областной клинической больницы №1, сообщил, что пациентка провела 32 дня на искусственной вентиляции легких, из которых большую часть времени, а именно 20 суток, она была без сознания. Он отметил, что им пришлось бороться за каждую секунду ее жизни, и они практически не отходили от нее, осуществляя постоянный мониторинг состояния и индивидуально корректируя медикаментозную терапию.

Сейчас Марина вернулась к обычной жизни и продолжает реабилитацию уже амбулаторно.

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций . 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Типсин Денис
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний молочных желез, в том числе мастита, мастопатии, фиброаденомы молочной железы, внутрипротоковой папилломы, кисты молочной железы, лактостаза.
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