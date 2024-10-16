Тромбы под наблюдением: два ключевых сигнала, которые нельзя игнорировать

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные уточнили, какие признаки могут указывать на образование тромба. Это важно для того, чтобы своевременно предпринять меры и избежать серьёзных последствий — со временем тромбы могут попасть в коронарные сосуды, что приведёт к их частичной или полной блокировке. В результате происходит некроз сердечной мышцы в области, которая получает кровь из затронутого сосуда, что может привести к инфаркту.

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Особую опасность представляет образование тромба в лёгочной артерии, что вызывает тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). У человека может внезапно возникнуть одышка, сопровождающаяся болевыми ощущениями в грудной клетке и учащённым пульсом. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Pronews. gr.

Также следует отметить, что отек может служить одним из индикаторов формирования тромба, особенно в области ноги. Этот отек может сопровождаться покраснением кожи и изменением ее оттенка, а также вызывать неприятные ощущения в виде "пульсирующей" боли. В этом районе многие пациенты отмечают чувство "особого тепла".

Подобные признаки не следует игнорировать и требуют консультации врача. Напоминаем, что оторвавшийся тромб может привести к внезапной смерти, связанной с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Есть мнение, что некоторые тромбы могут раствориться сами по себе. Такое может произойти, но рассчитывать на это небезопасно", — сообщают исследователи.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.



Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы.

